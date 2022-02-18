КПРФ проиграла министерству безопасности суд за право выйти на митинг 23 февраля

Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск коммуниста Виталия Ряписова, в котором тот требовал признать незаконным отказ министерства общественной безопасности Свердловской области согласовать проведение митинга 23 февраля на площади Коммунаров.

Первый секретарь обкома Александр Ивачев сообщил в фейсбуке, что доводы суда были «просто фееричными». Министерство в своем отказе ссылалось на то, что организатор не сможет обеспечить участникам митинга санитарную безопасность в условиях распространения коронавируса.

«Главный государственный санитарный врач своим постановлением от 07.07.2021 ввёл критерий допустимости организации массовых мероприятий. На момент рассмотрения нашей заявки он, действительно, был высоким, т.к. в это время шёл рост заболеваемости. На этом основании МОБ и суд сочли запрет необходимым и правомочным. Но, если открыть то самое постановление, то выяснится, что оно касается общественных мероприятий численностью более 500 человек. Напомню, в уведомлении, было заявлено 50 человек. То есть никакого отношения к нашему мероприятию оно не имеет», – пишет Ивачев. Коммунисты намерены обжаловать решение в Свердловском облсуде.

Как уже сообщал «Новый День», 7 февраля тот же Ленинский суд отказал в удовлетворении иска представителю «Левого социалистического действия» Игорю Филиппову и юристу Вере Мангилевой, которые пытались оспорить решение МОБа о переносе заявленного ими на 12 февраля митинга «За мир» подальше от центра города. Интересно, что в тот раз МОБ о коронавирусе не вспоминал. Организаторам сообщили, что площадь Труда, на которую они претендуют, 12 февраля будет занята другим мероприятием. Кем именно – в МОБе не сказали. Только в суде выяснилось, что это другое мероприятие – митинг в поддержку Олимпийской сборной России. По факту туда пришло не более 20 человек. Добавим, когда организаторы митинга «За мир» уведомили МОБ, что соберутся на Ботанике, никаких возражений не последовало, и митинг состоялся.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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