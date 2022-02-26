«Нам не нужна Украина, нам нужно спокойствие»: в Екатеринбурге прошел митинг за Донбасс (ВИДЕО)

Сегодня на площади Труда в Екатеринбурге состоялся митинг в поддержку Донбасской Народной Республики, организованный патриотическими силами.

Митинг в поддержку Донбасса в Екатеринбурге

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на площади собралось несколько десятков человек, в том числе министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов и депутат областного заксобрания, ветеран боевых действий в Афганистане Виктор Бабенко, который заявил: «Восемь лет мы ждали признания Россией Донецка и Луганска. Страны НАТО встали на границах РФ. Мы не собираемся смотреть на их выходки. Нам не нужна Украина, нам нужно спокойствие. Закройте рот все, кто были вчера вирусологами, а сегодня военными экспертами, Россия знает, куда наступать!».

Напомним, 24 февраля в центре Екатеринбурга прошла стихийная акция против российско-украинского военного конфликта. Несколько сотен участников собрались с плакатами у памятника Ленину, но их разогнала полиция. Протестующие собрались вновь у ТЦ «Пассаж», а затем переместились на площадь Труда. Акция продолжалась пять часов. За это время полицейские задержали 52 человека, некоторые из них потом были арестованы по решению суда. Вчера в Екатеринбурге снова ожидали протестов, но все обошлось.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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