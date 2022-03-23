Александр Бурков прибыл в Екатеринбург с новыми планами (ФОТО)

Губернатор Омской области Александр Бурков и члены областного правительства прибыли с рабочим визитом в Екатеринбург.

«Два дня в Екатеринбурге работает делегация Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым. В нынешних экономических условиях очень важно развитие межрегиональной кооперации в промышленности и сельском хозяйстве. Рады принимать дорогих гостей», – написал в своем телеграм-канале замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Напомним, до того как возглавить Омскую область, Александр Бурков был депутатом Госдумы от Свердловской области и координировал местное отделение партии «Справедливая Россия». Когда Бурков стал губернатором, именно его однопартиец Дмитрий Ионин занял вакантное место в Госдуме. Но с выборов в Госдуму 2021 года Ионин свою кандидатуру снял, а через несколько месяцев был назначен заместителем свердловского губернатора.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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