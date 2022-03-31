российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 31 марта 2022, 16:29 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Замгубернатора назвал новых «лучших друзей» свердловского бизнеса

Замгубернатора Свердловской области Василий Козлов назвал государства, которые, как ожидается, станут самыми крупными деловыми партнерами региона после приостановки отношений с компаниями из «недружественных» стран.

По словам чиновника, это прежде всего Китай, Индия, Иран, Турция, страны Центральной Азии и Закавказья. Но ключевая задача – это найти потребителей свердловской продукции в регионах России, и Минпромторг РФ уже создал электронную площадку, которая поможет российским предприятиям из разных регионов найти друг друга.

Василий Козлов также отметил, что программа импортозамещения в России реализуется с 2015 года. «Эта тема не нова, но последний месяц над этим работает вся Россия. Ситуация заставляет перестраивать кооперационные и логистические связи, это данность. Предприятия переживают это по-разному. Некоторые почти не замечают, некоторые – столкнулись со сложностями, а некоторые уверенно смотрят в будущее и даже где-то потирают руки», – рассказал Василий Козлов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Массовых сокращений на свердловских предприятиях не будет / Автоконцерн Stellantis приостанавливает сборку машин в Калуге / Турция не будет вводить антироссийские санкции / Россия и Индия доработали замену SWIFT для расчета в национальных валютах / Еще 12 россиян попали под британские санкции / Минфин США отменил санкции для российских удобрений / Каждый десятый россиянин ничего не слышал о введенных против РФ санкциях / В России хотят ввести полный запрет на привязку цен внутри страны к валюте

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Экономика, Санкции против России,