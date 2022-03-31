Замгубернатора назвал новых «лучших друзей» свердловского бизнеса

Замгубернатора Свердловской области Василий Козлов назвал государства, которые, как ожидается, станут самыми крупными деловыми партнерами региона после приостановки отношений с компаниями из «недружественных» стран.

По словам чиновника, это прежде всего Китай, Индия, Иран, Турция, страны Центральной Азии и Закавказья. Но ключевая задача – это найти потребителей свердловской продукции в регионах России, и Минпромторг РФ уже создал электронную площадку, которая поможет российским предприятиям из разных регионов найти друг друга.

Василий Козлов также отметил, что программа импортозамещения в России реализуется с 2015 года. «Эта тема не нова, но последний месяц над этим работает вся Россия. Ситуация заставляет перестраивать кооперационные и логистические связи, это данность. Предприятия переживают это по-разному. Некоторые почти не замечают, некоторые – столкнулись со сложностями, а некоторые уверенно смотрят в будущее и даже где-то потирают руки», – рассказал Василий Козлов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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