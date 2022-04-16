Экс-прокурор Белоярки перешел в Ленинский район Екатеринбурга

Бывший Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев теперь работает в Екатеринбурге.

Сам Генрих Игоревич подтвердил «Новому Дню», что теперь он состоит в должности прокурора Ленинского района города Екатеринбурга. По его словам, перевод был в рамках плановой ротации.

Как уже сообщал «Новый День», прокуратура сыграла важную роль в судьбе двух бывших глав Белоярского. В последнем квартале 2021 года Генрих Гулиев внес в Белоярскую думу представление, по результатам рассмотрения которого депутаты решили отправить в отставку главу округа Андрея Горбова. Затем прокурор внес в думу представление о коррупционных нарушениях, допущенных уже и.о. главы Михаилом Ивановым. Депутаты снова прислушались к прокурору и отстранили Иванова. Сейчас в Белоярском второй раз подряд проводят конкурс на замещение поста главы. На первом местные депутаты не достигли согласия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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