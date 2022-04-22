Санкции поставили под угрозу десятки проектов УрО РАН

Западные санкции тяжело отразились не только на российской экономике, но и на науке. Под угрозой срыва оказалась реализация нескольких десятков проектов УрО РАН.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Алексей Макаров, член-корреспондент РАН, главный ученый секретарь Уральского отделения Академии наук России. «Мы думали, что наука, как и спорт, служат на благо всего человечества и находятся вне политики, но оказалось, что это совсем не так. Мы, российские ученые, ощущаем внешнее давление. Это ставит под угрозу планы выполнения госзаказов, – рассказал Макаров. – Встали вопросы приобретения реактивов, комплектующих, нарушены логистические связи. Например, у нас реализуется международный проект с братской Белоруссией. Мы закупили прибор, а он завис в Южной Корее. Надо заплатить, а системы оплаты нарушены».

Также, по словам Макарова, сейчас затруднено участие российских ученых в международных мероприятиях. Например, на это лето был запланирован международный математический конгресс в Санкт-Петербурге. А 24-27 февраля Международный совет математиков собрался и отменил его, хотя люди готовились к участию не один год. Существуют ограничения и на доступ к базам научных данных, без чего невозможно работать на мировом уровне. Пользование ими не продлевают. Публикации российских ученых в международных научных журналах оказались под большим вопросом. Мало того, что это довольно дорого, но теперь еще и перевести деньги невозможно. А без публикаций в журналах первого квартиля нельзя выполнить госзадание (Q – это категория научных журналов, которую определяют библиометрические показатели, отражающие уровень цитируемости, – прим. ред.). Одна публикация в журнале первого квартиля по значимости равна 166 публикациям в российских научных изданиях. «Это в принципе неправильно, это убивает российские журналы. Мы считаем, что нужно пересматривать эти условия», – считает Алексей Макаров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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