В Екатеринбурге перекрыли центр перед первомайской демонстрацией

В Екатеринбурге уже перекрыты несколько центральных улиц в связи с проведением первомайской демонстрации.

Как уже сообщал «Новый День», с раннего утра и до 15:30 будет ограничено движение транспорта по следующим центральным улицам города:

– улица Пушкина (от проспекта Ленина до улицы Малышева);

– проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова);

– улица Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта);

– улица 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева);

– улице Толмачёва (от переулка Почтового до проспекта Ленина).

Кроме того, будет запрещена парковка на площади 1905 года (с 00:00 до 15:30); улице Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина); улице 8 Марта (от улицы Малышева до проспекта Ленина); проспекте Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова, с 06:00 до 15:30). Шествие колонн от здания Главпочтамта начнется в 09:30, а в 10:00 напротив администрации города состоится праздничный митинг. Ожидается, что в нем примут участие до 25 тысяч уральцев – работников разных предприятий и организаций, а также представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия – за правду» и ЛДПР. Коммунисты в этом году отказались идти в общей колонне – они проведут «маевку» в 11:00 на Каменных Палатках.



Напомним, комитет солидарных действий Федерации независимых профсоюзов России рекомендовал регионам использовать следующие слоганы: «Zа Мир! Труд! Май!», «Zа армию! Zа президента!», «Когда мы едины – мы непобедимы!», «Ликвидации и простою – нет! Национализации – да!», «Гарантии роста российскому производству!», «Сила – в сплоченности! Правда – в единстве!», «Миру – мир!», «Ударным трудом – по санкциям!» и другие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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