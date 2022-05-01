Умер еще один пострадавший на пожаре в Мезенском. Число жертв достигло четырех

Скончался 36-летний мужчина, пострадавший на пожаре в селе Мезенском Заречного округа. Это уже четвертая жертва трагедии.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР, смерть наступила вчера вечером. Тело умершего направлено на экспертизу, расследование уголовного дела по ч.3 ст.109 УК РФ продолжается.

Как уже писал «Новый День», 29 апреля одна семья с детьми приехала в гости к другой. Компания растопила баню, а поздно вечером все легли спать. В ночь на субботу дом загорелся. Что именно послужило причиной пожара, пока неизвестно. По одной из версий, могла раскалиться труба бани, от неё огонь мог перейти к пристрою и дому.

На пожаре сразу погибли трое: 45-летний глава одной из семей и дети второй семьи – 6-летняя девочка и 3-летний мальчик. В больницу были доставлены еще пятеро: 36-летний отец второй семьи, 37-летняя супруга погибшего и трое их детей: 10-летняя и годовалая девочки и 3-летний мальчик.

Заречный, Елена Владимирова

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