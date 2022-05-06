Движение электротранспорта в Екатеринбурге восстановлено

Энергетики сообщили об устранении неполадок в Чкаловском районе Екатеринбурга. Движение трамваев и троллейбусов восстановлено, подтвердили в пресс-службе мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 7:20 было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ. В результате чего было частично нарушено электроснабжение жителей Чкаловского района города, а также работа общественного транспорта.

Сейчас энергетики работают над восстановлением энергоснабжения в нескольких районах Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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