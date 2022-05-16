Голубые ели у мэрии больны. Их заменят новыми деревьями

Почти все голубые ели, растущие перед зданием администрации Екатеринбурга, больны, и их придется заменить молодыми деревьями.

Об этом рассказала сегодня журналистам председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова. «Эти голубые ели, за исключением двух, были посажены ровно 30 лет назад – в 1992 году. Подобные деревья живут гораздо дольше, но стоит учитывать их месторасположение: постоянный трафик и большая загазованность, вихревые потоки, температурный режим, всё то, что не позволяет растению жить так, как в природных условиях. За елями мы стали наблюдать около 7 лет назад и заметили, что они перестали прибавлять в росте, началось сильное опадание хвои, появилось много сухих ветвей и юбка – нижняя часть дерева, начала усыхать, что не характерно для ёлок, и кроме того появились вредители», – рассказала Тамара Благодаткова.

Специалисты решили заменить восемь деревьев из 10, а пару елей – те, что помоложе, пересадить на другое место.

Подходящие молодые ели сотрудники мэрии нашли в «Императорском питомнике» в пригороде Казани. «Молодые ели будут высотой от 4 до 4,5 метра и, отмечу, по качеству гораздо лучше прежних. Поэтому на следующие 30-40 лет городская площадь точно будет украшена новыми, пышными ёлочками», – добавила Благодаткова.

Точные сроки посадки новых деревьев пока неизвестны. Многое, по словам Тамары Благодатковой, зависит от погодных условий. При благоприятной температуре высадка елей будет запланирована на выходной день, так как потребуется частичное перекрытие движения транспорта для использования подъёмного крана и экскаватора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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