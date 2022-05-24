Голубые ели для мэрии Екатеринбурга привезут из Казани (ФОТО)

Голубые ели, которые высадят у здания ратуши в Екатеринбурге, привезут из Казани. Их уже выкопали вместе с корнями и везут из питомника. Всего на Урал отправили десять деревьев, передает «Новый День». Им от 14 до 16 лет.

Срубленным елям было больше 30, они, по информации мэрии, были больны. Причем два здоровых дерева обещали сохранить, пересадив на Привокзальную площадь, однако этого не случилось. В пресс-службе администрации города заявили, что две здоровые ели все же не срубили, а выкопали и увезли в питомник МУП Зеленстрой. «Состояние их несколько хуже, чем было при обследовании. Их посадят в лесном массиве, чтобы свести к минимуму техногенную нагрузку», – сказали в пресс-службе мэрии.

Что касается сувениров, которые предполагалось сделать из срубленных елей, то пока эта инициатива тоже под вопросом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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