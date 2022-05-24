Возле мэрии спилили 30-летние ели (ФОТО)

У администрации Екатеринбурга сегодня спилили ели, которые росли там 30 лет. Ранее власти города заявляли, что деревья заболели. Как передает «Новый День», под пилу пошли все ели. Что будет со спиленными деревьями, пока неизвестно – ранее мэр Алексей Орлов предлагал пустить их на сувениры.

«Можно привлечь наших резчиков по дереву, местные мастерские, в том числе школьные. Сделать такие трогательные сувениры к 300-летию Екатеринбурга. У нас уже есть инициаторы, среди наших лесопереработчиков», – говорил он.

Также сообщалось, что пара здоровых елей будут пересажены.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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