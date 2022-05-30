Администрация Екатеринбурга раскрыла доход мэра Алексея Орлова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в 2021 году задекларировал доход размером 5,6 миллионов рублей. Заработок его супруги оказался больше – 7,2 миллиона рублей.

Мэру принадлежит жилой дом площадью 524 квадратных метра, земельный участок в 0,2 гектара, гараж и парковочное место. Также у Орлова есть автомобиль Тойота Land-Cruiser-200, снегоболотоход OUTLANDER MAX XT и прицеп к легковому автомобилю МЗСА 817717.

Супруга градоначальника владеет квартирой площадью 87,7 квадратных метра и тремя нежилыми помещениями. В ее автопарке находятся автомобили Хендэ CRETA и БМВ Х3.

В общем пользовании у семьи находится еще один дом площадью 92,4 квадратных метра, а также огромный земельный участок в 34 гектара. Впрочем, земля не размежевана, указывается в декларации.

Напомним, ранее о доходах и имуществе отчитались сотрудники мэрии Екатеринбурга. Среди них самым богатым оказался строительный вице-мэр Рустам Галямов.А среди глав районов самый высокий заработок задекларировал руководитель Верх-Исетского района Андрей Морозов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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