Главы управленческих округов оказались богаче мэров

В Свердловской области продолжается отчетная кампания. О своих доходах и имуществе за 2021 год рассказали управляющие администрациями управленческих округов и главы муниципалитетов. В ряде случаев управляющие, особенно с большим стажем работы, оказались богаче глав окружных центров.

Так, самой успешной по итогам 2021 года стала семья управляющего администрацией Восточного УО (центр – город Ирбит) Николая Клевца. Сам чиновник заработал 3 млн 834 тысячи рублей, его супруга – почти в два раза больше: 6 млн 278 тысяч рублей. Клевец владеет половиной жилого дома и половиной земельного участка, а также солидным автопарком. У него Lexus RX300, «УАЗ Hunter»; ГАЗ 6611; снегоход Yamaha VK 540 E; прицеп для перевозки водной техники МЗСА81771Е. В собственности жены чиновника – два с половиной земельных участка, полдома и четыре нежилых помещения – от 45 кв. м до 1732 кв. м.

Глава Ирбита Николай Юдин задекларировал 2 млн 410 тысяч рублей, его супруга – 10 тысяч рублей. У Николая Юдина в собственности – земельный участок и квартира и еще один участок и квартира – в пользовании. На супругу и ребенка никакой собственности не оформлено.

Евгений Каюмов, управляющий администрацией Горнозаводского УО с центром в Нижнем Тагиле задекларировал 3 млн 177 тысяч рублей, его супруга – 249 тысяч рублей. У Каюмова в собственности – дом (168 кв. м), земельный участок (661 кв. м), автомобиль «Рено Дастер» 2015 года, УАЗ 39099 1998 года, прицеп Ар 813766, снегоход СХ 9373. У его супруги – квартира (68 кв. м).

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заработал меньше Каюмова – 2 млн 132 тысячи 836 рублей, супруга – 2 млн 206 тысяч рублей. В собственности мэра – два земельных участка примерно по 1000 кв. м каждый и жилой дом (496 кв. м), легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, автоприцеп к легковому автомобилю ЛАВ 81012. У супруги – два земельных участка, 2528 и 701 кв. м, и два нежилых здания – 788 и 292 кв. м.

Среди глав городов второе место по доходам после мэра Екатеринбурга Алексея Орлова занял Василий Сизиков из Серова, заработавший 4 млн 582 тысячи рублей. Впрочем, недвижимости ни у него, ни у двух его детей, согласно декларации, нет. Однако в пользовании у семьи мэра – два жилых дома, два земельных участка и квартира. Официально глава Серова не женат.

Управляющий администрацией Северного УО Евгений Преин главе Серова уступил по деньгам, но обошел по движимому и недвижимому имуществу. Он заработал 2 млн 834 тысячи рублей, супруга – 871 тысячу рублей. У Преина – жилой дом, участок около 1500 кв. м, автомобиль Chevrolet Niva 212300-55, снегоход Stels S 600, прицеп к л/а 829450. У его жены – ¼ доля квартиры и автомобиль Toyota RAV4.

Виталий Вольф, управляющий администрацией Западного УО с центром в Первоуральске задекларировал 2 млн 935 тысяч рублей, его супруга – 235 тысяч. В собственности у Вольфа – гараж и автомобиль Subaru Forester, у его жены – дом (255 кв. м) и земельный участок (1462 кв. м).

Игорь Кабец, мэр Первоуральска, заработал 2 млн 465 тысяч рублей, супруга – 1 млн 201 тысяча рублей. У мэра в собственности только квартира – 50 кв. м, зато у его жены – две квартиры, гаражный бокс и автомобиль Ford EcoSport. У двух несовершеннолетних детей своих доходов и недвижимости нет.

Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов задекларировал 2 млн 689 тысяч, его супруга – 375 тысяч рублей. Мэр владеет участком под ИЖС (924 кв. м) и долями в двух квартирах. В одной ему принадлежит ½, в другой – 1/9. Также у него есть два автомобиля – «Рено Колеос» и ВАЗ 21053 и мотоцикл Yamaha YBR125. У супруги – одна квартира в индивидуальной собственности и доли в двух других – ½ и 6/9. Ребенку Герасимовых принадлежит еще 1/9 доля квартиры.

Управляющий администрацией Южного управленческого округа Владимир Шауракс был назначен на эту должность только в марте 2022 года, так что судить о его доходах пока рано. Его предшественник, Александр Гетманчук, который сейчас руководит Счетной палатой Екатеринбурга, управлял округом меньше года – с лета 2021-го. За 2021 год он задекларировал 2 млн 392 тысячи рублей, две квартиры и автомобиль Volkswagen Teramont.

Посмотреть, как изменились доходы глав городов и управленческих городов по сравнению с 2013 годом, можно здесь. Отметим, что с тех пор на большинство этих мест заступили другие люди. Сохранили свои должности только Николай Клевец (Восточный УО) и Виталий Вольф (Западный УО).

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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