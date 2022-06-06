Куйвашев посетил Макеевку и обещал ей помощь в ремонте дорог (ФОТО)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение с главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым. Как сообщили в департаменте информполитики, Средний Урал поможет донбасскому городу в восстановлении инфраструктуры, прежде всего, дорожной, и подготовке школ к учебному году.

«Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Мы с главой [администрации Макеевки] это проговорили. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам», – отметил Евгений Куйвашев.

В приоритете – помощь Макеевке с проведением дорожных ремонтов. Именно возможность свободно передвигаться по городу сегодня является одним из самых насущных вопросов для местных жителей.

Также свердловчане помогут с реконструкцией городской системы водоснабжения, чтобы местные жители могли получать воду питьевого качества. Кроме того, Свердловская область поможет школам Макеевки подготовиться к началу учебного года. Речь идёт о направлении сюда гуманитарной помощи в виде школьных парт. Свердловская область также запросила у одного из местных предприятий производственную номенклатуру (список изготавливаемой продукции), чтобы найти новые точки взаимодействия.

«Ваша помощь нам сегодня актуальна. Все, что мы проговорили, мы закрепили в подписанном сегодня рамочном соглашении. Думаю, уже в ближайшее время жители города Макеевка ощутят поддержку с вашей стороны, от вашего региона. Огромное вам спасибо», – сказал Владислав Ключаров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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