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Четверг, 9 июня 2022, 16:12 мск

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YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса

Пранкер Лексус

Хостинг YouTube удалил резервный канал пранкеров Лексуса и Вована.

Об этом они сообщили в своем телеграм-канале. «Видимо, в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу. В очередной раз YouTube заставляет задуматься, что «свободная» площадка вовсе не такая уж свободная», – написали они.

В мае этого года Вован и Лексус разыграли бывшего президента США Джорджа Буша-младшего от имени президента Украины Владимира Зеленского. Буш пообещал им, что США продолжат спонсировать Украину, и сказал, что задача Зеленского – нанести российским военным как можно больший ущерб.

Сейчас пранкеры заявляют, что «весь интернет не удалить», и сообщают, что все их ролики доступны на платформе Rutube.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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