Фотографа Лошагина освобождают по УДО – прокуратура опять против и требует раскаяния

Свердловская прокуратура внесла апелляцию на решение суда, который решил освободить по УДО фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного по делу об убийстве своей жены, фотомодели Юлии Лошагиной. Чкаловский райсуд Екатеринбурга на прошлой неделе решил, что мужчина достаточно отбыл в колонии, и оставшиеся полтора года от назначенного срока может провести на воле. Но надзорный орган считает иначе.

«Освобождение Лошагина условно-досрочно является несправедливым вследствие чрезмерного смягчения назначенного ему приговором суда наказания, – заявили в ведомстве. – Формальное отбытие осужденным части срока наказания не является безусловным основанием условно-досрочного освобождения. Не может служить основанием для УДО и тот факт, что осужденный на момент суда не имеет действующих взысканий. Согласно характеристике, представленной администрацией исправительного учреждения, в настоящее время он характеризуется лишь удовлетворительно. Сведения о раскаянии Лошагина отсутствуют».

Лошагин трижды подавал прошение об освобождении по УДО, трижды его удовлетворяли, но два предыдущих раза прокуратура опротестовывала решение суда. Она попытается сделать это и в третий раз. Апелляцию рассмотрит Свердловский областной суд.

Изуродованное огнем тело Юлии Лошагиной было обнаружено осенью 2013 года в лесополосе под Первоуральском. Практически сразу же по подозрению в убийстве известной фотомодели задержали ее мужа. Следствие выяснило, что супруги поссорились на вечеринке у себя дома, и муж свернул жене шею, а после сложил тело в пластиковый контейнер, вывез в лес и поджег, облив бензином. Лошагина – не с первой попытки – признали виновным в убийстве и приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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