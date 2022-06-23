Во дворе известной «Республики Лодыгина» начинают строить клубный дом: жители просят губернатора остановить стройку (ФОТО)

«Республика Лодыгина» – несколько дворов во Втузгородке, жители которых создали уникальное комьюнити. Горожан объединяет не только то, что они живут в старых домах с уникальной архитектурой, но и активная позиция: здесь постоянно устраивают культурные мероприятия, проводят экскурсии, следят за порядком. Сейчас посреди «Республики Лодыгина» огораживают территорию дворов забором: несмотря на двухлетние судебные тяжбы, прямо под окнами начинают строить клубный двор Traditio. Жители ближайших домов написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой остановить стройку.

«Мы жители квартала Лодыгина – Комсомольская – Курьинский – Студенческая во Втузгородке возмущены и обескуражены рейдерским захватом нашей территории общего пользования (ТОП-1): единственной спортивной площадки и проезжей дороги между домами Лодыгина, 13 и 15 в связи с началом строительства клубного дома TRADITIO! – говорится в открытом письме. – Наш квартал уникален своей культурой и традициями, является одним из наиболее ценных с исторической точки зрения в городе. […] История нашего квартала неразрывно связана с выдающимися академиками, конструкторами и инженерами. [...]vВ нашем квартале находится объект культурного наследия регионального значения «Дом архитектора Олега Шока». В настоящее время ведётся исследование истории соседних домов. Вместе они образуют уникальный ансамбль середины ХХ века с выразительными архитектурными акцентами. Строительство в нашем квартале не только разрушит сложившийся гармоничный облик Втузгородка, сделает невозможным сохранение памяти о выдающихся советских и российских учёных и конструкторах, но и обеднит город, лишив его по-настоящему народной культурной площадки».

Жители «Республики Лодыгина» просят губернатора остановить строительство клубного дома Traditio, провести проверку в отношении застройщиков – компании «Фортис» и «СтройИнвест» (в письме жителей говорится, что якобы гендиректор одной из них имеет судимость и находится в федеральном розыске). Горожане также просят наложить ограничения на старт продаж квартир в клубном доме, а территорию квартала «Республика Лодыгина» взять под охрану как достопримечательность.

Как рассказал «Новому Дню» общественник, член Совета по сохранению культурного и исторического наследия города при главе Екатеринбурга Дмитрий Москвин, сейчас под угрозой уничтожения и уникальный архитектурный облик квартала, и сообщество жильцов.

«Жильцы два года пытались решить вопрос всеми возможными правовыми способами, обращались в суды. У них есть решение суда, в котором говорится, что здесь нет подъездных путей к стройке (а значит, начинать строительство преждевременно). Но застройщик огородил территорию, вырубает деревья и планирует, видимо строительную технику гонять по проездам между домами, – рассказал «Новому Дню» Дмитрий Москвин. – Сам клубный дом – это яркий пример точечной застройки: до окон домов «Республики» – менее 10 метров. Конечно, никаких дворов для ярких культурных событий не останется. И никакой «Республики Лодыгина» не будет. Представьте, что посреди квартала с 200 жителями, которые объединились, строят дом на 500 жильцов. Со шлагбаумом, забором – все, как полагается для клубного дома. Какое будет сообщество?»

Общественник также напоминает, что в Екатеринбурге и без того почти не осталось кварталов, в которых сложилась бы уникальная культурная жизнь. А эти дома во Втузгородке дважды даже участвовали в «Ночи музеев», не говоря уже о постоянных самостоятельных акциях. От своего имени Дмитрий Москвин тоже направил письмо на имя главы Екатеринбурга Алексея Орлова с предложением как можно быстрее вмешаться в эту ситуацию и остановить уничтожение уникального квартала.

«Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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