Во дворах квартала «Республика Лодыгина» возобновляют стройку клубного дома: техника начала валить деревья

Жители исторического квартала во Втузгородке «Республика Лодыгина» сообщают, что во дворах начали спиливать деревья. Люди опасаются, что застройщик возобновил строительство 8-этажного клубного дома, которое удалось приостановить после скандала летом. В мэрии Екатеринбурга подтвердили, что не имеют никакого отношения к вырубке деревьев: «Застройщик, по всей видимости, возобновил работы».

Напомним, «Республикой Лодыгина» квартал во Втузгородке, состоящий из двухэтажных сталинок, назвали сами жители. Они регулярно проводят здесь культурные мероприятия, сами следят за порядком и чистотой. Но рядом с двухэтажными домами, прямо внутри квартала застройщик Fortis планирует построить 8-этажный клубный дом Traditio. Обитатели «Республики Лодыгина» считают, что это уничтожит историческую ценность места, убьет уникальное комьюнити горожан.

Против строительства клубного дома во дворах малоэтажек жители два года боролись в судах, но проиграли. Сейчас они подали надзорную жалобу в Верховный суд. Кроме того, летом горожане и активисты написали открытые письма мэру Екатеринбурга, губернатору Свердловской области с просьбой остановить стройку. После этого в конце июня строительная техника из дворов на Лодыгина действительно ушла. Но, как оказалось, ненадолго.

Вчера в «Республике Лодыгина» появились экскаваторы, которые начали валить деревья во дворах, подготавливая строительную площадку.

«В департаменте архитектуры сообщили, что застройщик, по всей видимости, принял решение возобновить работы», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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