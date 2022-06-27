Технику из дворов «Республики Лодыгина» временно убрали: строительство клубного дома приостановлено

Застройщик убрал строительную технику из дворов во Втузгородке, где местные жители выступили против строительства клубного дома. «Пока никаких действий не предпринимается», – рассказали «Новому Дню» представители сообщества «Республика Лодыгина» (так называют себя жильцы местного квартала).

Жильцы говорят, что они продолжают в соцсетях собирать подписи под обращением к губернатору и министру строительства Свердловской области, мэру Екатеринбурга. Также сегодня бумажные письма передадут в госорганы.

Напомним, в конце прошлой недели застройщик «Фортис» во дворах «Республики Лодыгина» начал огораживать стройплощадку и рубить деревья. Здесь, среди двух- и трехэтажных домов 1950-х годов планируют построить 9-этажный клубный дом.

«Республика Лодыгина» – несколько дворов во Втузгородке, жители которых создали уникальное комьюнити. Горожан объединяет не только то, что они живут в старых домах с уникальной архитектурой, но и активная позиция: здесь постоянно устраивают культурные мероприятия, проводят экскурсии, следят за порядком. Жители боятся, что появление многоквартирного дома уничтожит не только архитектурный ансамбль, но и городское сообщество соседей. Они уже два года выступают против застройки, в том числе обращаясь в суд.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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