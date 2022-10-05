Управление Госохраны объектов культурного наследия дало положительное заключение на стройку в квартале «Республика Лодыгина»

Управление Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области дало положительное заключение на строительство в квартале «Республика Лодыгина». Акт историко-культурной экспертизы, проведенной по заказу застройщика, опубликован сегодня на сайте управления.

По информации из этого акта, заказчиком исследований выступила компания «УКМ Стройинвест», которая наряду с фирмой «Фортис» планирует построить на улице Лодыгина 8-этажный клубный дом. Специалисты проверили предоставленные застройщиком документы, провели архивные и библиографические изыскания, провели анализ материалов и так далее. Кроме того, в сентябре 2022 года в квартале пер. Курьинский – ул. Студенческая – ул. Лодыгина – ул. Комсомольская провели археологическое обследование.

«Древних сооружений и объектов, визуально фиксируемых на поверхности, остатков древних сооружений и материальных остатков деятельности человека (керамика, изделия из камня, кости, металла и т. д.), каких-либо признаков археологического культурного слоя не выявлено», – говорится в его результатах.

На основании всех проведенных исследований государственная историко-культурная экспертиза пришла к выводу: «Заявленный к экспертизе участок может быть использован для хозяйственного освоения, в частности под строительство (положительное заключение)».

Напомним, в этом квартале Втузгородка находится так называемая «Республика Лодыгина» – комьюнити жильцов, общественных активистов, которые регулярно устраивали в данной локации культурные мероприятия, экскурсии и так далее. Жители «Республики» уже два года сопротивляются началу строительства внутри дворов квартала клубного дома Traditio. По мнению горожан, появление среди исторической двухэтажной застройки 8-этажного дома с забором, шлагбаумом и прочими атрибутами убьет атмосферу этого места, приведет к разрушению культурного сообщества и пространства. Активисты обращались в суды, писали открытые письма на имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В июне жителям «Республики» даже удалось приостановить стройку: после шумихи в СМИ и писем строительную технику вывели из дворов. Но вчера застройщик вновь пригнал на улицу Лодыгина экскаваторы, которые уже начали валить деревья.

Добавлено.

В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области пояснили, что решение будет принято после общественных слушаний.

«Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, поступил 4 октября. Документ и приложения к нему размещены на официальном сайте управления для общественного обсуждения, – сообщили в управлении. – Теперь в течение 15 рабочих дней специалисты управления изучат представленные материалы. А также рассмотрят предложения, поступившие во время общественного обсуждения. На основании всего этого управление примет решение о согласии или несогласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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