Обсуждение экспертизы, разрешающей стройку в «Республике Лодыгина», проходит на сайте управления Госохраны объектов наследия

Общественное обсуждение историко-культурной экспертизы, которая разрешила застройку квартала «Республика Лодыгина», проходит только онлайн – на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Свои предложения любой желающий может направить через интернет-приемную либо по электронной почте.

Напомним, накануне на сайте управления был опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка во Втузгородке. Речь идет о квартале, который сами жители называют «Республика Лодыгина». Здесь среди исторической малоэтажной застройки планируют построить 8-этажный клубный дом. Государственная историко-культурная экспертиза пришла к выводу: «Заявленный к экспертизе участок может быть использован для хозяйственного освоения, в частности под строительство (положительное заключение)».

В управлении пояснили, что акт экспертизы – еще не окончательное решение. В течение 15 рабочих дней специалисты управления изучат представленные материалы. Кроме того, запущен механизм общественного обсуждения. До 14 октября любой желающий может направить свои предложения по выводам, изложенным в акте экспертизы. Сделать это можно тремя способами:

– через интернет-приемную управления;

– по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105;

– по электронной почте: uokn@еgov66.ru.

Несмотря на это, во дворах «Республики Лодыгина» уже началась вырубка деревьев. Жители предполагают, что это начало подготовки строительной площадки.

Как сообщал «Новый День», жители «Республики» уже два года сопротивляются началу строительства внутри дворов квартала клубного дома Traditio. По мнению горожан, появление среди исторической двухэтажной застройки 8-этажного дома с забором, шлагбаумом и прочими атрибутами убьет атмосферу этого места, приведет к разрушению культурного сообщества и пространства. Активисты обращались в суды, писали открытые письма на имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В июне жителям «Республики» даже удалось приостановить стройку: после публикаций в СМИ и писем строительную технику вывели из дворов. Но вчера застройщик вновь пригнал на улицу Лодыгина экскаваторы, которые уже начали валить деревья.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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