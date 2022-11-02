Управление госохраны памятников согласилось с экспертизой, разрешающей стройку в «Республике Лодыгина»

Сегодня Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области подготовлено согласие с заключением государственной историко-культурной экспертизы, которая ранее формально разрешила строительство клубного дома в квартале «Республика Лодыгина». Госохрана подтвердила, что в квартале улиц Лодыгина – Комсомольская – переулок Курьинский – Студенческая во Втузгородке отсутствуют объекты культурного наследия, и объекты, «обладающие признаками объекта культурного наследия».

«Управлением 2 ноября подготовлено согласие с заключением государственной историко-культурной экспертизы [...]. Дополнительно Управление информирует о том, что выдача разрешения на строительство не относится к полномочиям Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области», – сообщили на запрос «Нового Дня» в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Как ранее писал «Новый День», акт государственной историко-культурной экспертизы появился на сайте управления Госохраны в начале октября. «Заявленный к экспертизе участок может быть использован для хозяйственного освоения, в частности под строительство (положительное заключение)», – говорилось в заключении экспертизы. Примерно в те же даты во дворы «Республики Лодыгина» пригнали строительную технику. Экскаваторы начали валить деревья. Позднее большой участок внутри квартала обнесли деревянным строительным забором. В департаменте архитектуры мэрии Екатеринбурга тогда сообщили, что застройщик, по всей видимости, принял решение возобновить работы.

«Республикой Лодыгина» квартал во Втузгородке, состоящий из двухэтажных сталинок, назвали сами жители. Они регулярно проводят здесь культурные мероприятия, сами следят за порядком и чистотой. Но рядом с двухэтажными домами, прямо внутри квартала застройщик Fortis планирует построить 8-этажный клубный дом Traditio. Обитатели «Республики» считают, что это уничтожит историческую ценность места, убьет уникальное комьюнити горожан.

Против строительства клубного дома во дворах малоэтажек жители два года боролись в судах, но проиграли. Кроме того, летом горожане и активисты написали открытые письма мэру Екатеринбурга и губернатору Свердловской области с просьбой остановить стройку. После этого в конце июня строительная техника из дворов на Лодыгина действительно ушла. Но, как оказалось, ненадолго.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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