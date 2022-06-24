Стрелка, который ранил 11-летнюю девочку в Нижней Синячихе, по-прежнему не нашли

В Нижней Синячихе продолжаются поиски человека, который выстрелил в голову 11-летней девочке, гулявшей с друзьями. Новой информации о состоянии ребенка, который находится в одной из клиник Екатеринбурга, также нет.

«Новой информации по данному делу нет», – кратко прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. Это означает, что стрелка, который ранил 11-летнюю девочку, еще не нашли, а состояние ее остается стабильно тяжелым. Ранее девочке провели трепанацию черепа.

Портал е1.ru накануне поговорил с отцом ребенка в Нижней Синячихе. По его словам, девочке удалили часть черепа, а пуля пока остается в мозгу, поскольку извлекать ее опасно. До происшествия девочка ни с кем не ссорилась. Местные полагают, что специально в нее никто не стрелял, ранение было случайным.

Напомним, 22 июня вечером в Нижней Синячихе четверо подростков гуляли. Они услышали громкий звук, а затем увидели, что одна из подруг – 11-летняя девочка – лежит на земле с ранением в голову. Родители срочно отвезли ребенка в Алапаевскую больницу, откуда на вертолете ее доставили в одно из медучреждений Екатеринбурга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Вчера следователи и полиция весь день находились в Нижней Синячихе, где опрашивали свидетелей, всех владельцев оружия.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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