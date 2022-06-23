В Нижней Синячихе 11-летней девочке выстрелил в голову неизвестный

В Нижней Синячихе маленькой девочке неизвестный выстрелил в голову. Ребенка в тяжелом состоянии на вертолете доставили в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, вчера вечером в Нижней Синячихе четверо подростков гуляли. Они услышали громкий звук, а затем увидели, что одна из подруг – 11-летняя девочка – лежит на земле с ранением в голову.

«Ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения для оказания необходимой медицинской помощи. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.

В полиции и следственном комитете информацию о травмировании ребенка подтвердили. «Новому Дню» сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

«Информация о госпитализации малолетнего ребенка с травмами, предположительно криминального характера, поступила в МО МВД России «Алапаевский» из городской больницы 22 июня в 20:55, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области. – Незамедлительно на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД, под руководством начальника отдела полиции подполковника Сергея Анисимова. Проведен подворово-поквартирный обход, опрошены возможные свидетели и очевидцы. Известно, что пострадавшая девочка воспитывается в полной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Из ОВД материалы проверки переданы в Следственный комитет».

В настоящее время следователи и полиция устанавливают обстоятельства преступления и лицо, причастное к нему.

«Новый День» обратился в пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области, чтобы узнать о состоянии девочки. Но оперативно комментарий получить не удалось.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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