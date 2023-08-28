Прокурор запросил срок для мужчины, выстрелившего девочке в голову

В Алапаевске на судебном заседании прокурор запросил наказание для мужчины, который чуть не убил 11-летнюю девочку выстрелом в голову. Гособвинение считает, что подсудимый должен провести в колонии общего режима 8 лет и выплатить 1 млн рублей пострадавшей. Решение суда пока не принято.

Напомним, инцидент произошел прошлым летом. Школьница с друзьями гуляла возле своего дома в Нижней Синячихе, когда в нее попала пуля, выпущенная неизвестно кем. Ребенка экстренно направили в больницу в Екатеринбург на вертолете. Девочка чудом выжила. Врачам пришлось провести три операции ― удалить гематому из мозга, извлечь пулю и закрыть рану. После потребовалась реабилитация из-за развившейся инфекции.

Что до стрелка, то его нашли спустя три дня после инцидента. Им оказался ранее судимый 49-летний Сергей Карпицкий, который работает бульдозеристом и живет по соседству. Следователям и полицейским он объяснил, что стрелял по птице – коршуну, который, по его словам, сидел на заборе возле его дома. До суда мужчина находился в СИЗО. При этом родители ребенка заявляли, что верят соседу ― он, по его же словам, не хотел причинить девочке зло.

Следствие, в свою очередь, не согласилось с последним. Карпицкий обвиняется в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п.п. «б, в, д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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