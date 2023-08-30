Осужден мужчина, ранивший 11-летнюю девочку в голову из карабина (ФОТО)

Алапаевский городской суд вынес приговор ранее судимому Сергею Карпицкому из Нижней Синячихи, который ранил в голову соседскую девочку, стреляя у себя во дворе из карабина. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

Установить причастность подсудимого к преступлению удалось в том числе благодаря найденной на месте инцидента гильзе. «По месту жительства гражданина проведен обыск с целью обнаружения и изъятия предметов, имеющих значение для расследования. Проведены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, баллистическая и криминалистическая судебные экспертизы», – уточнил Шульга.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что Карпицкий работал трактористом на одном из местных предприятий. Обнаруженный и изъятый у него однозарядный карабин был скомплектован из частей нескольких экземпляров оружия промышленного производства и был пригоден для стрельбы патронами калибра 5,6 мм.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Напомним, инцидент произошел в июне 2022 года. Школьница с друзьями гуляла возле своего дома в Нижней Синячихе, когда в нее попала пуля, выпущенная неизвестно кем. Ребенка экстренно направили в больницу в Екатеринбург на вертолете. Девочка чудом выжила. Врачам пришлось провести три операции ― удалить гематому из мозга, извлечь пулю и закрыть рану. После потребовалась реабилитация из-за развившейся инфекции.

Что до стрелка, то его нашли спустя три дня после инцидента. Им оказался ранее судимый 49-летний Сергей Карпицкий, который живет по соседству. Следователям и полицейским он объяснил, что стрелял по птице – коршуну, который, по его словам, сидел на заборе возле его дома. До суда мужчина находился в СИЗО. При этом родители ребенка заявляли, что верят соседу ― он, по его же словам, не хотел причинить девочке зло.

Следствие, в свою очередь, не согласилось с последним. Карпицкий обвинялся в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п.п. «б, в, д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Прокурор запросил для него 8 лет колонии, но решение суда оказалось более мягким.

Алапаевск, Елена Владимирова

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