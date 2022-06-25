Пойман стрелок, выпустивший пулю в голову 11-летней девочке (ВИДЕО)

Силовики сообщили о поимке стрелка из Нижней Синячихи, который, как они полагают, выпустил пулю в голову 11-летней девочки, гулявшей возле своего дома. Как сообщили в пресс-службе МВД России, это местный 49-летний житель, который подрабатывает бульдорезистом. «В палисаднике его частного дома участковые обнаружили гильзу, которая приобщена к материалам уголовного дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Показания стрелка

Криминалисты, основываясь в том числе на показаниях очевидцев, смогли установить сектор, откуда шла стрельба, и так вышли на двор, из которого велся огонь. Мужчину уже арестовали и предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области. Впрочем, по какой именно статье, там не утончили. «Мужчина признался в содеянном, пояснив, что из имеющегося у него мелкокалиберного оружия он стрелял по птице, не видя игравших вдалеке детей. Сейчас выдвинутая им версия, в числе других, тщательно проверяется. С гражданином проведена проверка показаний на месте», – уточнили в СКР.

В доме мужчины провели обыск, его показания проверили на полиграфе.

Пострадавшая 11-летняя девочка, напомним, находится в больнице №9 в Екатеринбурге, ее состояние оценивается как тяжелое, ей провели операцию, но пулю вынуть из мозга не смогли.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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