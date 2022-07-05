Суд оставил в СИЗО мужчину, который выстрелил в голову девочке

Свердловский облсуд оставил под стражей Сергея Карпицкого – его подозревают в попытке застрелить 11-летнюю девочку.

Как сообщили в пресс-службе суда, жалоба адвоката на арест не удовлетворена, в СИЗО мужчина пробудет до 22 августа. Напомним, трагедия произошла в Верхней Синячихе 22 июня. На улице гуляли подростки, они услышали громкий звук, а затем увидели, что одна из подруг – 11-летняя девочка – лежит на земле с ранением в голову .

Когда задержали Карпицкого, он пояснил, что стрелял по птицам и случайно попал в ребёнка. Девочке сделали трепанацию черепа, на прошлой неделе девочку прооперировали и извлекли пулю.

Екатеринбург, Марина Иванова

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