российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 июня 2022, 11:27 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Бастрыкин поставил на контроль дело неизвестного стрелка, чуть не убившего девочку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил дело неизвестного, который выстрелом в голову чуть не убил 11-летнюю девочку из Нижней Синячихи, на особый контроль центрального аппарата ведомства. «Руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела», – сообщили в СКР.

В среду неизвестный выстрелил в голову 11-летней школьницы, которая гуляла в 50 метрах от своего дома с друзьями. Кто нажал на спусковой крючок, неизвестно – его не видели, поиски подозреваемого продолжаются.

Сама девочка находится в стабильно тяжелом состоянии, с ней работают врачи детской больницы № 9 Екатеринбурга, куда пострадавшую доставили вертолетом. Школьнице пришлось удалить часть костей черепа, раздробленных пулей, сам снаряд пока остается в мозге – доставать его опасно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Стрелка, который ранил 11-летнюю девочку в Нижней Синячихе, по-прежнему не нашли / В Нижней Синячихе 11-летней девочке выстрелил в голову неизвестный

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,