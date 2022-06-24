Бастрыкин поставил на контроль дело неизвестного стрелка, чуть не убившего девочку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил дело неизвестного, который выстрелом в голову чуть не убил 11-летнюю девочку из Нижней Синячихи, на особый контроль центрального аппарата ведомства. «Руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела», – сообщили в СКР.

В среду неизвестный выстрелил в голову 11-летней школьницы, которая гуляла в 50 метрах от своего дома с друзьями. Кто нажал на спусковой крючок, неизвестно – его не видели, поиски подозреваемого продолжаются.

Сама девочка находится в стабильно тяжелом состоянии, с ней работают врачи детской больницы № 9 Екатеринбурга, куда пострадавшую доставили вертолетом. Школьнице пришлось удалить часть костей черепа, раздробленных пулей, сам снаряд пока остается в мозге – доставать его опасно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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