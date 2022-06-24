российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 июня 2022, 10:48 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге зацвел куст с запахом жасмина: «Аромат на всю округу» (ФОТО)

В Екатеринбурге наступило время цветения чубушника – кустарника, который нередко путают с жасмином. Его цветки действительно пахнут так же. «Аромат стоит на всю округу – очень приятный, сладковатый. И сами цветки красивые», – сказал читатель, приславший в редакцию фотографии.

Ранее екатеринбуржцы могли полюбоваться цветением яблонь, сирени и каштанов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Екатеринбурге зацвели яблони (ФОТО) / В Екатеринбурге расцвели тюльпаны (ФОТО) / В Екатеринбурге расцвела сирень (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж,