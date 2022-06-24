В Екатеринбурге зацвел куст с запахом жасмина: «Аромат на всю округу» (ФОТО)

В Екатеринбурге наступило время цветения чубушника – кустарника, который нередко путают с жасмином. Его цветки действительно пахнут так же. «Аромат стоит на всю округу – очень приятный, сладковатый. И сами цветки красивые», – сказал читатель, приславший в редакцию фотографии.

Ранее екатеринбуржцы могли полюбоваться цветением яблонь, сирени и каштанов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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