В Екатеринбурге расцвела сирень

В Екатеринбурге начала цвести сирень. В центре Екатеринбурга горожане заметили белые и черешневые цветки на кустарниках, цветёт сирень и в Академическом.

Несмотря на суровую майскую погоду в этом году, город по-летнему зелёный и цветущий. Яблони распустились ещё в середине месяца, цветёт черемуха.

Екатеринбург, Марина Иванова

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