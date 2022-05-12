В Екатеринбурге зацвела черемуха, но заморозков пока не ожидается (ФОТО)

В Екатеринбурге горожане заметили цветущую черемуху. По народным приметам, в этот период обычно приходят заморозки. Но синоптики обещают на ближайшие дни теплую погоду, хоть и с дождями.

Как рассказывают горожане, черемуха зацвела буквально сегодня. Кусты с цветами заметили в центре Екатеринбурга. Но синоптики успокаивают: погода будет хорошей. По данным уральского Гидрометцентра, сегодня по области будет +15…+20 градусов днем, 13 и 14 мая +16…+21 °C. Местами пройдут небольшие дожди.

«В ближайшие 5-7 дней ожидается умеренно теплая погода, будут перепадать кратковременные дожди, что постепенно ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале. Температура воздуха в период 15-18 мая ожидается ночью +5…+9°, днем 13-18° тепла», – рассказали в Гидрометцентре.

При этом в Свердловской области сегодня продолжает действовать метеорологическое предупреждение: на крайнем юго-востоке сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса по региональной шкале).

Напомним, накануне мы писали о том, что зацвели яблони.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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