В Екатеринбурге зацвели яблони (ФОТО)

В центре Екатеринбурге начали цвести яблони. Горожане заметили распускающиеся бутоны на деревьях на улице Шейнкмана.

Скоро в белых цветах утонут и другие яблоневые сады и аллеи, разбросанные по всему городу. Напомним, с 4 мая на Среднем Урале установилась теплая погода. Всего за несколько дней на деревьях в Екатеринбурге распустились листья. В скором времени зацветут сирень, вишня и черемуха.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»