В Екатеринбурге расцвели тюльпаны (ФОТО)

В Екатеринбурге начали цвести тюльпаны – сегодня по-летнему ярко выглядит Исторический сквер и территория у Каменного цветка. В ближайшие дни появятся цветы и на других городских площадках.

Еще ранее в Екатеринбурге начали цвести яблони и черемуха. С начала мая в городе установилась теплая погода, правда, до конца недели ожидаются дожди и похолодание.

Екатеринбург, Марина Иванова

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