Алексей Свалов принес депутатскую присягу

Руководитель управления общественных связей службы генерального директора ОАО «УГМК» Алексей Свалов сегодня на пленарном заседании заксобрания принес депутатскую присягу, получил удостоверение и нагрудный знак. Новый депутат поклялся добросовестно исполнять свои обязанности, а спикер Людмила Бабушкина пожелала ему успехов.

Напомним, решение о передаче Алексею Свалову вакантного мандата, который до этого сдал депутат Владимир Анисимов, было принято 30 июня на заседании президиума регионального политсовета «Единой России».

Алексей Свалов ранее был советником начальника ГУ МВД по Свердловской области. С 2017 года возглавляет управление общественных связей службы генерального директора ОАО «УГМК».

На днях Алексей Свалов рассказал о «фейк ньюс», автором которого он был, когда работал советником начальника ГУ МВД по Свердловской области. Речь идет об истории с крокодилом в Исети, про которую девять лет назад писали практически все региональные и федеральные СМИ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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