Роспотребнадзор проверил, что попало в атмосферу из-за пожара на свалке

Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторное исследование проб воздуха, взятых в зоне жилой застройки на улице Свободы – ближайшей к горящей свалке в Березовском.

Проверялись такие показатели, как содержание в воздухе диоксида серы, фенола, оксида углерода, сажи, диоксида азота, формальдегида, оксида азота, мелкодисперсной пыли. «Все полученные результаты соответствуют гигиеническим нормативам», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», пожар на старой свалке ТБО в Березовском начался вчера в 13:38. Гендиректор «Урал-Сот плюс» Владимир Степанов, собственник полигона, рассказал «Новому Дню», что незадолго до возгорания послышался какой-то хлопок, что произошло «самовозгорание мусора», и вероятно, его нагрело солнце. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту возгорания. Огонь был локализован в 18:48 на площади 2000 кв.м.

Березовский, Елена Владимирова

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