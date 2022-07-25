Шубы европейского производства уходят из Екатеринбурга, магазины распродают остатки

Магазины меха в Екатеринбурге больше не будут торговать шубами из Греции и Италии. Новые поставки невозможны из-за санкций, введенных Евросоюзом. Сейчас некоторые торговые точки распродают остатки, но говорят, что изделий остались единицы. В других магазинах давно перешли на шубы из Китая, России, Турции.

Напомним, еще весной одним из пакетов санкций Евросоюз запретил экспортировать в Россию предметы роскоши, включая меховые изделия. В Екатеринбурге в 2000-е годы шубы из Греции и Италии были в тренде у всех модниц, но в последние годы популярность меха и без того сильно снизилась. Сейчас же европейские шубы найти в городе почти невозможно.

В магазине «Белка» на Свердлова корреспонденту «Нового Дня», звонившему под видом покупателя, рассказали, что сейчас распродают последнее. «Идет распродажа остатков, шуб из Греции и Италии остались единицы. Новые модели, к сожалению, не завозим. Есть более дешевые аналоги производства Китая. Но в основном у нас сейчас российские меха», – рассказали в «Белке». Кстати, когда-то здесь располагался модный салон «Европейские меха», торговавший исключительно изделиями из Греции и Италии, но он закрылся в пандемию: шубы уже тогда ушли из трендов, кроме того, покупатели начали экономить.

Консультанты бренда Istnova пояснили, что они в принципе не продавали европейские шубы: «У нас только Турция, мы продаем только свой бренд».

В «Снежной королеве» еще есть шубы под немецким брендом. Но по факту немецкая – только торговая марка, а сами изделия отшивают в Китае, о чем честно предупреждают покупателей в информации о товарах на сайте. Кроме того, ранее в этом году руководство сети магазинов приняло решение в принципе отказаться от продажи меховых изделий в ряде торговых точек.

Отметим, что падение покупательского интереса к шубам эксперты начали фиксировать еще 4 года назад. В 2021 году РБК сообщал, что за этот период спрос в России снизился более чем на 80%. Причин несколько: дороговизна шуб, их неэкологичность. В Греции производители меховых изделий уже испытывают серьезные сложности, поскольку Россия была одним из крупнейших рынков, писал Reuters.

Добавим, что торговля шубами из пушнины запрещена во многих странах Европы, а также в Израиле.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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