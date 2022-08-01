Мэрия представила на звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» двух промышленников

Екатеринбургская дума накануне Дня города по традиции определит нового почетного горожанина. В этом году городская комиссия рекомендовала две кандидатуры: гендиректора машиностроительного завода имени Калинина Николая Клейна и гендиректора «Группы Синара» Михаила Ходоровского. Оба отмечены за заслуги в области социально-экономического развития Екатеринбурга.

Николай Клейн в третий раз подряд претендует на получение статуса почетного горожанина. В 2020 году депутаты отдали звание врачу-эпидемиологу Александру Харитонову, а в 2021 году – миллиардеру Игорю Алтушкину. Представитель «Синары» Михаил Ходоровский номинируется впервые. Впрочем, в 2019 году дума выбрала почетным гражданином Екатеринбурга на тот момент владельца группы «Синара» Дмитрия Пумпянского (после наложения персональных санкций Великобритании бизнесмен покинул совет директоров компании).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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