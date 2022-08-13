Куйвашев посетил Ирбитскую ярмарку и призвал туристов ценить местные бренды

Сегодня, 13 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил традиционную Ирбитскую ярмарку. Это один из старейших брендов Урала – ярмарка в старинном городе на востоке региона ведет свою историю с 1643 года. Сегодня это мероприятие стало одной из важнейших точек притяжения для событийного туризма.

«Я каждый год приезжаю на Ирбитскую ярмарку. Своим приездом я хочу показать пример жителям области и пригласить: приезжайте сюда, на ярмарку или просто в Ирбит, походите по улицам уютного старинного города, – подчеркнул губернатор. – Здесь есть что посмотреть, это того стоит. На нашей уральской земле много мест, достойных того, чтобы мы побывали там, знали о них и любили их».

В департаменте информполитики сообщили, что в этом году на ярмарку в Ирбит приехали более 500 участников из 27 российских регионов: Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска, Нефтекамска, Ростова-на-Дону, Суздаля, Кирова, Перми, Московской области и других городов. По традиции национально-культурные объединения организовали «Чайную улицу» с лучшими блюдами Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, Чеченской республики, Киргизии. Недавно Минпромторг РФ назвал Ирбитскую ярмарку «Лучшей ярмаркой России».

Во время поездки в Ирбит Евгений Куйвашев проверил, как выполняется его поручение по реконструкции старинных зданий-памятников – статус объектов культурного наследия в городе имеют 86 зданий. Он также призвал местные власти продвигать инициативы людей, чьи идеи способствуют развитию города и увеличению турпотока, а также активно заявляться во все федеральные проекты.

«Всем нашим федеральным гостям я стараюсь показывать не только предприятия, заводы и кабинеты чиновников, но и наши достопримечательности. Я доволен тем, как завершился визит в регион главы Ростуризма Зарины Догузовой. Уверен, грант на центр Екатеринбурга – 215 миллионов рублей, это только первая ласточка», – сказал Евгений Куйвашев.

Как уже сообщал «Новый День», в конце июня этого года в Свердловской области побывала глава Ростуризма Зарина Догузова. Для чиновницы устроили экскурсию по Екатеринбургу с посещением галерей, фестиваля «Ночь музыки». Кроме того, руководитель федерального агентства по туризму сплавилась по Чусовой, побывала в Нижнем Тагиле и музее военной техники в Верхней Пышме. После этого Зарина Догузова констатировала: «Есть потенциал для расширения». Чиновница одобрила заявку на создание национального маршрута по местам Демидовых – «Демидовский маршрут». К нему будет создан быстрый и удобный доступ на национальном туристическом портале России Russia.travel.

Ирбит, Елена Владимирова

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