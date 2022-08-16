Родители виновника смертельной аварии в Нижнем Тагиле были лишены прав за пьяную езду

В свердловской полиции раскрыли новые подробности жуткого ДТП в Нижнем Тагиле, унесшего жизни пяти человек. Виновником аварии стал 16-летний подросток, который фактически угнал Hyundai у родителей и уехал кататься по городу с друзьями. Сейчас выяснилось, что отец и мать юноши были лишены водительских прав за езду в пьяном виде.

«Отец и мать подростка, незаконно находившегося за рулем автомобиля, и сами неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Так, в июле 2020 года инспекторы ДПС задержали женщину за рулем этой же машины в состоянии алкогольного опьянения, за что она была лишена водительских прав на 18 месяцев. Помимо этого, она трижды привлекалась к ответственности за превышение скорости. Глава семьи в июне 2021 также был лишен права управления на 1,5 года за езду в пьяном виде. В апреле 2021 года он ехал на все той же роковой машине в поселке Старатель Нижнего Тагила и не выполнил законного требования сотрудников ГИБДД об остановке. Водитель предпринял попытку скрыться, но в ходе преследования был задержан. Однако успел совершить дорожную аварию, совершив наезд на служебный автомобиль полиции. К счастью, тогда в ДТП чудом никто не погиб», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как ранее писал «Новый День», авария произошла в ночь на 15 августа. На перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции автомобиль Hyundai Accent на огромной скорости врезался в машину скорой помощи, после чего загорелся. За рулем иномарки был 16-летний подросток. В результате ДТП погибли пять человек: несовершеннолетний водитель Hyundai и трое его пассажиров (девушка 17 лет и двое парней 18 и 19 лет), а также 45-летняя женщина-фельдшер, которая находилась в машине скорой помощи. За рулем неотложки был мужчина 1974 года рождения, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В салоне Hyundai чудом выжил 19-летний пассажир, он доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ. Расследование взял под контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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