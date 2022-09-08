российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 сентября 2022, 09:09 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Медфракция ЕГД отправила носилки для военнослужащих (ФОТО)

Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева

Медфракция Екатеринбургской гордумы отправила очередной гуманитарный груз в зону боевых действий – носилки и техсредства для проведения спасательных операций.

«Медицинская фракция помогает нашим солдатам, которые участвует в специальной операции. До этого мы отправляли машины с гуманитарной помощью, сегодня мы передали носилки и необходимое оборудование для проведения спасательных операций», – рассказал руководитель медфракции Алексей Вихарев.

Тактические носилки «Фома-180» сделали в Екатеринбурге, в мастерской, организованной на базе театра «Шарманка». Волонтеры во главе с руководителем театра Ларисой Абашевой сами закупают материалы и шьют носилки двух видов – тканевые и по типу «авоськи» из собранных определенным способом строп. «На носилки есть спрос, у нас их постоянно заказывают. Но для того чтобы выполнить эти «заказы», нужны и волонтеры, и денежные средства. Месяц назад мы обратились к депутату Алексею Вихареву, он выделил нам 200 тысяч рублей. На эти средства уже закуплены материалы и сшито более 250 носилок, работа продолжается», – прокомментировала руководитель театра и волонтер Лариса Абашева.

До того как отправить носилки в зону проведения СВО, их испытали в воинской части города. Военнослужащие их высоко оценили.

«Самое главное сейчас – это здоровье и безопасность наших ребят. Мы и дальше будем делать все, чтобы поддержать их. Ведь им очень важно чувствовать заботу и поддержку вдали от дома», – добавил Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Турчак высказался за проведение референдумов в Донбассе и освобожденных территориях 4 ноября / Поставляемое Киеву западное вооружение Эрдоган назвал металлоломом / ВСУ снова подвергли Энергодар массированному обстрелу, город обесточен / ВС РФ уничтожили резервы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении / Российские силы освободили Кодему в ДНР / Путин: Россия до конца исполнит долг по защите населения Донбасса / Состояние тяжелое: коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва / Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ при «контрнаступлении на Херсон»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Донбасс vs Киев,