Медфракция ЕГД отправила носилки для военнослужащих (ФОТО)

Медфракция Екатеринбургской гордумы отправила очередной гуманитарный груз в зону боевых действий – носилки и техсредства для проведения спасательных операций.

«Медицинская фракция помогает нашим солдатам, которые участвует в специальной операции. До этого мы отправляли машины с гуманитарной помощью, сегодня мы передали носилки и необходимое оборудование для проведения спасательных операций», – рассказал руководитель медфракции Алексей Вихарев.

Тактические носилки «Фома-180» сделали в Екатеринбурге, в мастерской, организованной на базе театра «Шарманка». Волонтеры во главе с руководителем театра Ларисой Абашевой сами закупают материалы и шьют носилки двух видов – тканевые и по типу «авоськи» из собранных определенным способом строп. «На носилки есть спрос, у нас их постоянно заказывают. Но для того чтобы выполнить эти «заказы», нужны и волонтеры, и денежные средства. Месяц назад мы обратились к депутату Алексею Вихареву, он выделил нам 200 тысяч рублей. На эти средства уже закуплены материалы и сшито более 250 носилок, работа продолжается», – прокомментировала руководитель театра и волонтер Лариса Абашева.

До того как отправить носилки в зону проведения СВО, их испытали в воинской части города. Военнослужащие их высоко оценили.

«Самое главное сейчас – это здоровье и безопасность наших ребят. Мы и дальше будем делать все, чтобы поддержать их. Ведь им очень важно чувствовать заботу и поддержку вдали от дома», – добавил Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Марина Иванова

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