«Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал четвертую победу на домашнем льду. Сегодня вечером уральская команда разгромила московский «Спартак» со счетом 4:1. Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков оформил хет-трик. Успешный старт сезона позволил екатеринбуржцам подняться на первое место в Восточной конференции КХЛ.

Первыми в матче забили спартаковцы, большинство реализовал Андрей Локтионов на 16-й минуте. Екатеринбуржцы отыгрались спустя пару минут. Капитан Сергей Широков выждал отскок прямо перед воротами соперника, подхватил шайбу и отправил ее в сетку. Он же отличился во втором периоде – Широков получив пас от Кертиса Волка и с нулевого угла бросил во вратаря «Спартака» Красикова, и шайба рикошетом от него залетела в ворота.

В середине третьей двадцатиминутки третью шайбу за «Автомобилист» забросил Степан Хрипунов, практически в одиночку соорудив гол. Победную точку вновь поставил капитан уральцев, отправив шайбу в пустые ворота «Спартака» в последние секунды матча.

«Хотел бы поблагодарить ребят, они перетерпели начало матча. Немного тяжело входили в игру, много оборонялись, но затем воспользовались ошибками соперника и забили хорошие голы. У нас тяжелая серия, 5 матчей за 10 дней. И каждый матч будет еще тяжелее. Идем дальше», – подвел итоги победного матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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