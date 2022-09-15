Уральские туристы пока не аннулируют туры в Армению, но спрос может сократиться

Эскалация военного конфликта в Армении не может не сказаться на туризме, – говорят эксперты. В перспективе спрос на туры в эту страну может сократиться. Однако на текущий момент аннуляций туров из Екатеринбурга нет, все рейсы тоже летают по расписанию.

Как ранее неоднократно отмечали турагенты и туроператоры, Армения стала в последние годы одной из самых популярных среди уральцев стран СНГ для туризма. Из Екатеринбурга рейсы в Ереван летают почти каждый день: улететь можно на FlyOne, «России», RedWings. Пока ни одна авиакомпания не заявляла о сокращении полетных программ в связи с конфликтом. Хотя, например, из Москвы до 22 октября не будет летать Armenia Airways, правда, отмену перевозчик связал с техническими проблемами.

Аннуляций туров у операторов тоже пока нет, сообщил президент Уральской ассоциации туризм Михаил Мальцев. «Путешествующие по Армении понимают, что конфликт происходит далеко от основных зон пребывания туристов. Поэтому запросов на ранний возврат или аннуляций будущих туров нет. Но, конечно, любая негативная информация будет негативно отражаться на динамике продаж», – отметил Михаил Мальцев.

Добавим, что посольство России в Армении порекомендовало путешественникам не посещать приграничные районы Сюникской, Вайоц Дзорской и Гегаркуникской областей. Некоторые туроператоры временно отменили экскурсии на достопримечательности, расположенные близко к границе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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