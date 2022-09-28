«Россия в данном случае является гарантом выживания», – политолог – о референдумах в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье

Результаты референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях были ожидаемы, потому что только Россия может гарантировать жителям этих регионов элементарное выживание. Такое мнение высказал политолог, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин.

«Людей на протяжении восьми с лишних лет бомбили и расстреливали. Восемь лет назад мы все видели огромное желание этих республик, я имею в виду прежде всего ЛНР и ДНР, части Украины, где преимущественно проживает русское население, воссоединиться с Россией. Оно у них было и восемь лет назад, и есть сейчас. Сегодня эта тема стала еще актуальнее, потому что вопрос идет уже не только о территориальной целостности этих республик, но и об элементарном выживании. И Россия в данном случае является гарантом этого выживания», – заявил он. Эксперт также отметил, что даже западные комментаторы вопросов к процедуре не имеют.

Как уже сообщал «Новый День», в Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%. В избиркоме Херсонской области заявили, что после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 87,05%. В ЛНР – 98,42% жителей республики. Вхождение ДНР в состав России поддержали 93,95% граждан республики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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