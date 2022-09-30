«Праздника, как с Крымом, не будет», – политологи о вхождении новых территорий в состав РФ

Сегодня в 15:00 по московскому времени в Кремле начнется церемония заключения договоров о включении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Опрошенные «Новым Днем» политологи считают, что ожидать от российского общества такого же подъема, как в 2014 году после воссоединения с Крымом, не стоит.



«Что касается присоединения этих четырех территорий, то тут есть два аспекта. Юридический аспект: будут подписаны какие-то документы о том, что эти четыре региона входят в состав Российской Федерации. Второй аспект – технический: чтобы завершить присоединение, надо, чтобы Вооруженные силы России контролировали всю эту территорию и чтобы по ней не стреляли. Пока этого нет, – констатирует президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. – Поэтому, конечно же, восприятие ситуации будет отличаться от Крыма. Там все было полностью бескровно, тихо и спокойно, и вся территория полностью контролировалась российскими войсками. В данном случае это не так».

«Российское общество внутри совершенно готово к тому, что эти четыре территории становятся наконец-то российскими, – заявил политтехнолог Андрей Перла. – Поскольку никто не сомневался, что так и будет, это воспринимается как должное. Такого внезапного праздника, как с Крымом и Севастополем, не будет. Праздником станет сообщение, что специальная военная операция завершилась победой, и наши парни возвращаются домой. Завтра для россиян, не проживающих на освобожденных территориях, не изменится ничего». Кроме того, Перла отметил, что никаких резких падений рейтинга президента, на что надеялись «наши западные партнеры», не фиксируется. «Но и ожидать огромного патриотического подъема не стоит», – добавил он.

Напомним, вечером 28 сентября в Москву прибыли руководители ДНР Денис Пушилин, ЛНР – Леонид Пасечник, Херсонской области – Владимир Сальдо и Запорожской области – Евгений Балицкий. Референдумы о вхождении этих регионов в состав России в качестве субъектов прошли с 23 по 27 сентября. По итогам референдумов в ЛНР за включение в состав России проголосовали 98,42% избирателей, в ДНР – 99,23%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%. Ранее сообщалось, что Госдума может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав России новых субъектов, на внеплановом заседании 3 октября. В Совете Федерации заявляли о готовности утвердить эти законы 4 октября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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