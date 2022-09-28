Совфед готов рассмотреть законы о новых субъектах России 4 октября

Законы, необходимые для вхождения в состав России новых субъектов, могут быть рассмотрены на заседании Совета Федерации 4 октября. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Если Госдума рассмотрит соответствующие законы, то Совфед может включить в повестку заседания 4 октября и рассмотреть», – цитирует сенатора РИА «Новости».

Клишас пояснил, что в случае принятие в состав России новых регионов необходимо будет включить в статью 65 Конституции «соответствующие изменения, отражающие новый субъектный состав Российской Федерации».

«Указанные изменения вносятся в ст. 65 Конституции на основании принятых ФКЗ (федеральных конституционных законов) указом президента Российской Федерации», – написал он в своем телеграмм-канале.

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 3 октября планируется провести внеочередное заседание нижней палаты российского парламента. По его словам, план работы Госдумы корректируется «для принятия решений» по итогам референдумов в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях по вопросу о вхождении в состав России. «Решения президента должны быть законодательно обеспечены», – подчеркнул политик.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо сегодня обратились президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ.

По итогам референдумов в ЛНР за включение в состав России проголосовали 98,42% избирателей, в ДНР – 99,23%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Москва, Наталья Петрова

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