На третий день пожарные справились с открытым огнем в промзоне (ФОТО)

Сегодня в 12:03 пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне на улице Аппаратной в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, сейчас продолжается проливка и разборка сгоревших конструкций. В ликвидации последствий пожара задействованы 12 единиц спецтехники, 55 человек личного состава.

Напомним, пожар начался еще в пятницу, 14 октября. В одном из ангаров в промзоне на улице Аппаратной загорелась пластиковая продукция. Дым от пожара был виден в нескольких районах Екатеринбурга. Огонь быстро распространялся. Только в 00:04 субботы пожарные локализовали возгорание на площади 4 800 м. кв.

Специалисты Роспотребнадзора выявили загрязнение атмосферного воздуха. 15 октября превышение ПДК вредных веществ было зафиксировано в контрольной точке на ул. Аппаратной, 8: взвешенные частицы РМ 10, взвешенные частицы РМ 2,5, этенилбензол, этилацетат. При исследовании пробы с ул. Корепина, 42 установлено превышение норматива по содержанию в воздухе гидрохлорида. Санврачи советуют жителям в районе задымления не открывать окна, не выходить на улицу без масок, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, не открывать окна автомобилей при проезде по улицам вблизи пожара.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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