Формальность или кадровый голод: политологи оценили переназначения в свердловском правительстве

Кадровые назначения в свердловском правительстве после губернаторских выборов пока проходят без сенсаций. Глава региона Евгений Куйвашев утвердил всех своих действующих заместителей, нашел замену на место руководителя МУГИСО и переназначил семь министров.

Оставшаяся часть кабмина, скорее всего, проходит согласование, считает политолог Анатолий Гагарин. «Насколько я могу судить, заминка с утверждением состава областного правительства связана с согласительными процедурами. Не по всем кандидатурам принято решение. Хотя мне кажется, что большинство ныне действующих министров останется, так как сейчас не то время, чтобы кардинально менять кадровую структуру правительства. Я думаю, серьезных претензий к работе министров не было, если вопросы и возникали, то они были ситуативного характера. Чаша весов может качаться: либо сохранить стабильность, либо пойти на кадровые изменения. Если последнее, тогда нужно искать новые кандидатуры, а с этим проблема. Хотя у нас есть скамейка запасных в области, кадровый голод ощущается», – отметил собеседник агентства.

Политолог Сергей Мошкин напомнил, что формирование областного правительства после избрания губернатора – это формальная процедура. Переназначение заместителей и министров лишь означает, что действующий кабинет вполне устраивает Евгения Куйвашева. «Как правило, в такие моменты есть повод поменять организационную структуру правительства или администрации губернатора. Где-то убрать дублирование функций, где-то перераспределить полномочия. Это достаточно рутинная работа любой администрации. Но возможно, некоторая задержка с назначением членов правительства была связана как раз с корректировкой организационной структуры», – считает эксперт.

Добавим, что в ближайшее время в заксобрание будет внесена кандидатура министра финансов Свердловской области Александра Старкова. Также в статусе и.о. пока остаются министр АПК Артем Бахтерев, министр образования Юрий Биктуганов, министр спорта Леонид Рапопорт, министр строительства Михаил Волков, министр здравоохранения Андрей Карлов, министр промышленности Сергей Пересторонин. По данным «Нового Дня», на должность министра природных ресурсов может претендовать Денис Мамонтов, который сейчас возглавляет министерство экономики и территориального развития региона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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