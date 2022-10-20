Бывшему депутату-единороссу, обвиняемому в создании банды и убийствах, грозит 20 лет колонии

В Свердловском областном суде сегодня состоялись вторые прения по уголовному делу бывшего депутата Артемовской думы Геннадия Виноградова и его сына Романа. Оба обвиняются в создании банды и нескольких убийствах, а также в хранении оружия, хищении и уничтожении имущества. Ранее присяжные признали Виноградовых виновными по ряду вменяемых преступлений.

Сегодня в ходе прений прокурор попросил суд назначить Геннадию Виноградову наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сыну Роману – 15 лет также в колонии строгого режима. Оглашение приговора назначено на 27 октября.

64-летний Геннадий Виноградов до ареста работал егерем в Артемовском обществе охотников и рыболовов, в городскую думу Артемовского он был избран на довыборах в 2018 году от партии «Единая Россия». Уголовное дело против него и его сына было возбуждено в 2021 году.

Как ранее писал «Новый День», присяжные посчитали доказанным, что в 1992 году Виноградов создал банду, а в 1994 году на территории Красногвардейского водохранилища участвовал в вооруженном нападении на четырех мужчин (двое из них погибли, двое получили телесные повреждения). Также присяжные признали Виноградова-старшего виновным в мошенничестве в сфере страхования и в склонении к даче заведомо ложных показаний. По мнению присяжных, снисхождения бывший депутат не заслуживает. По эпизоду поджога автомобиля в 2020 году Геннадий Виноградов был оправдан.

Романа Виноградова признали виновным в убийстве бизнесмена Андрея Буксина в 2003 году и незаконном обороте оружия. Причастность подсудимых к покушению на редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева в 2017 году присяжные посчитали недоказанным.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»